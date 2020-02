François Leyss nommé COO du groupe Mirabaud

jeudi, 20.02.2020

François Leyss, actuellement Chief Operating Officer (COO) de Mirabaud Asset Management, a été nommé COO du groupe Mirabaud.

François Leyss est membre de la direction de Mirabaud Asset Management depuis 2012.

François Leyss est le nouveau COO du groupe Mirabaud. Dans ses futures fonctions, François Leyss sera responsable des activités IT, Opérations et Trading pour l’ensemble des lignes de métier (Wealth Management, Asset Management et Securities) du Groupe Mirabaud.

Membre de la direction de Mirabaud Asset Management depuis 2012, François Leyss a joué un rôle clé dans l’institutionnalisation de cette ligne de métier pour tous les aspects de support (IT, Operations, Trading, Reporting, Administration et Supervision de fonds ainsi que Gestion de projets), afin de soutenir le développement de l’activité.

Diplômé de l’Université de Genève en Business Management, il dispose également d’une solide expérience dans le domaine bancaire et financier.

Pour remplacer François Leyss dans ses fonctions précédentes, les Associés gérants ont nommé Raphaël Ducret en tant que COO de Mirabaud Asset Management.

Responsable de l’Organisation de Mirabaud depuis 2016, Raphaël Ducret a contribué au renforcement et au développement du Groupe et a été directement impliqué dans le pilotage de nombreux projets opérationnels pour Mirabaud Asset Management, aux côtés de François Leyss. Diplômé de l’EPFL en Génie mécanique, il occupera ses nouvelles fonctions le 1er mars 2020.