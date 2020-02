Sunrise: Francisco Arenas à la tête de la clientèle commerciale en Suisse romande

vendredi, 21.02.2020

Sunrise nomme Francisco Arenas à la tête du segment de la clientèle commerciale en Suisse romande. Francisco Arenas travaille dans l'industrie des télécommunications depuis plus de 20 ans et possède une vaste expérience dans le secteur des technologies de l'information. Agé de 49 ans, il a occupé divers postes dans de grandes entreprises de télécommunications telles que Swisscom et UPC. Plus récemment, il a travaillé chez Orange Business Services comme Sales Manager du segment de la clientèle commerciale dans les succursales de Genève et de Zurich.