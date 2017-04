Francesco Samson nommé Group COO de QUAERO Capital

mardi, 04.04.2017

La société genevoise de gestion d’actifs QUAERO Capital a nommé Francesco Samson en qualité de Group Chief Operating Officer à dater du 1er avril 2017 (sous réserve de l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA). Fort d’une expérience de 27 ans dans la finance, le consulting et l’industrie, il sera chargé d’accompagner la croissance de QUAERO en renforçant sa structure et l’intégration des différentes entités du Groupe. Avant de rejoindre QUAERO, Francesco Samson était le Directeur et COO du bureau genevois du gérant alternatif britannique Brevan Howard.

Diplômé de l’EPFL à Lausanne et titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Francesco Samson a débuté sa carrière en 1990 dans le monde industriel, avant de devenir en 1996 Senior Associate chez McKinsey & Company à Zurich, où il dirige plusieurs projets de restructuration et de définition de stratégie de développement. En 1998, il rejoint Citigroup Private Bank à Genève et y occupe plusieurs fonctions dirigeantes. En 2004, il entre dans la société de gestion alternative EIM, d’abord en qualité de Responsable des services d’investissement et du développement commercial, avant d’être nommé en 2006 Partner, membre du Comité Exécutif et Group Chief Operating Officer jusqu’à la vente de la société en 2014. En mars 2014, il devient Responsable et COO du bureau de Brevan Howard à Genève, ainsi que membre du Comité Exécutif de Brevan Howard Investment Products Limited à Jersey.