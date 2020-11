Anne-Sophie Muller Chouet rejoint la direction de la banque Bonhôte

lundi, 02.11.2020

Forte de son développement tant en Suisse romande que du côté alémanique, la Banque Bonhôte & Cie a décidé de renforcer sa direction via la constitution d’un comité exécutif. Anne-Sophie Muller Chouet en fait désormais partie.

Anne-Sophie Muller Chouet. Elle a rejoint Bonhôte en 2006 en tant que responsable du fichier central et de la conformité, avant d’être promue à la tête du service juridique. (Guillaume Perret)

La banque Bonhôte grandit et met en place un comité exécutif pour «épauler la direction dans la marche des affaires de l’établissement et de mener certains projets d’envergure afin de répondre efficacement aux défis futurs», explique l’établissement neuchâtelois dans un communiqué publié ce lundi.

Anne-Sophie Muller Chouet, directrice du service juridique de la banque, vient de rejoindre cet organe de pilotage. Titulaire d’un master en droit de l’Université de Neuchâtel et d’un diplôme de la Zürcher Hochschule à Winterthur, elle est experte tant en matière fiscale qu’en matière de sanctions internationales. Elle a notamment œuvré comme spécialiste auprès de l’Institut de lutte contre la criminalité économique à Neuchâtel.

Elle a rejoint Bonhôte en 2006 en tant que responsable du fichier central et de la conformité, avant d’être promue à la tête du service juridique. Auparavant, elle a travaillé dans le service juridique genevois d’un grand établissement bancaire suisse pendant près de dix ans. « Je suis heureuse de de contribuer au mieux de mes possibilités à la croissance de notre établissement et à la représentation des femmes dans le monde bancaire», a-t-elle commenté au sujet de sa nomination.



Fondé en 1815, l’établissement helvétique s’est étendu en dehors de son siège de Neuchâtel dans les années 2000, ouvrant au fil des ans des succursales à Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Soleure et Zurich. Ces antennes contribuent tout particulièrement à sa croissance Bonhôte emploie actuellement une centaine de collaborateurs et compte à peu près 4 milliards d’actifs sous gestion. (SM)