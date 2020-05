Bourse suisse: fort repli des chiffres d'affaires en avril

Les volumes échangés à la Bourse suisse ont baissé de -47.5% à 153,9 milliards de francs en avril par rapport au mois précédent.

L'indice SMI a achevé le mois sous revue en hausse de 3,4% à 9629,4 points. (Keystone)

Après un bond en mars, les volumes échangés à la Bourse suisse SIX ont chuté en avril de pas moins de 47,5% en un mois à 153,9 milliards de francs. Le nombre de transactions s'est aussi nettement contracté, dégringolant dans le même temps de 49,3% à 8'814'521 échanges de titres. L'indice SMI a achevé le mois sous revue en hausse de 3,4% à 9629,4 points.

En matière de chiffres d'affaires, le 28 avril s'est illustré comme la journée de négoce la plus active, les volumes négociés atteignant 15,8 milliards de francs, écrit lundi SIX, l'entreprise en charge de l'infrastructure de place financière suisse et de l'exploitation de la Bourse suisse. En terme de transactions, le 7 avril a présenté le record mensuel, soit 537'818 opérations.

La nominative Nestlé a généré le volume le plus conséquent, soit 17,1 milliards de francs, alors que le bon Roche a représenté le titre le plus échangé, avec pas moins de 589'024 transactions.

En variation annuelle, avril 2019 comptant un jour de négoce en moins, les chiffres d'affaires ont bondi de 56,9%, alors que le nombre de transaction s'est envolé de 122,7%.

Le segment actions, y compris les fonds et ETPs, a généré un chiffre d'affaires de 123,89 milliards de francs, en repli de 49,5% sur un mois. Le nombre de transactions a également dégringolé de 49,6% à 7'402'343.

Le volume des emprunts libellés en francs s'est replié de 38,1% à 11,76 milliards de francs pour 28'232 transactions (-28,1%).

Les produits avec des monnaies cryptées comme sous-jacents ont généré un volume de 42,1 millions de francs, soit 28% de moins qu'un mois auparavant. Le nombre de transactions a baissé de 36% à 1871. (awp)

