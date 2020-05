Le fonds technologique d'Ernesto Bertarelli lève 30 millions de dollars

Le fonds technologique d'Ernesto Bertarelli lève 30 millions de dollars

vendredi, 29.05.2020

Forestay Capital, le fonds technologique de Bertarelli, mène un tour de financement pour Wasabi et lève 30 millions de dollars.

Forestay Capital est la division spécialisée en technologie et innovation de la société d'investissement d'Ernesto Bertarelli Waypoint.

Wasabi, le spécialiste du stockage de données ‘hot cloud’, annonce la clôture d’un tour de financement de 30 millions de dollars mené par Forestay Capital, la division spécialisée en technologie et innovation de la société d'investissement d'Ernesto Bertarelli Waypoint Capital. Les précédents investisseurs de Wasabi ont également participé à la levée de fonds. Ce tour de table porte le total des fonds levés par Wasabi à un total de 110 millions de dollars.

Ce nouveau financement sera principalement utilisé pour étendre l’infrastructure et la capacité de Wasabi à répondre au besoin mondial croissant de stockage cloud de 90 milliards de dollars. Wasabi prévoit d’étendre son service de hot cloud storage au Canada et à d’autres marchés en Europe, dans la région APAC et en Amérique latine par le biais de fournisseurs de services gérés (MSPs) et d’autres partenaires de distribution.