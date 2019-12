Ford recycle les résidus de café de McDonald's en pièces de voiture

jeudi, 05.12.2019

Ford s'associe à McDonald's pour recycler des résidus de café en composants de voiture.

MH



Ford et McDonald's ont constaté qu'une partie du café pouvait être transformée en un matériau durable pour renforcer certaines pièces du véhicule.

Ford tente de faire sa part pour lutter contre le changement climatique en recyclant les vieux déchets de café de McDonald's dans des pièces automobiles. Le constructeur prendra en charge les déchets alimentaires du géant de la restauration rapide et les acheminera des sites d'enfouissement vers son laboratoire, où ils seront transformés en bioplastiques, a déclaré Ford. En plus de réduire le gaspillage alimentaire, cet effort permettra d'alléger les pièces automobiles, d'utiliser moins de pétrole et de réduire les émissions de CO2.

Chaque année, des millions de livres de pailles de café - la peau séchée de la fève - se détachent naturellement pendant le processus de torréfaction. Ford et McDonald's ont constaté que la paille pouvait être transformée en un matériau durable pour renforcer certaines pièces du véhicule. En chauffant la paille à haute température avec une faible teneur en oxygène, en la mélangeant avec du plastique et d'autres additifs et en la transformant en granulés, le matériau peut être façonné sous différentes formes.

Le composite répond aux spécifications de qualité pour des pièces telles que les logements de phare et d'autres composants intérieurs, ainsi que sous le capot. Les composants résultants seront environ 20% plus légers et nécessiteront jusqu'à 25% moins d'énergie lors du processus de moulage. Les propriétés thermiques du nouveau composant de café sont nettement meilleures que celles du matériau actuellement utilisé, selon Ford.

Ford s'est fixé pour objectif de n'utiliser que des plastiques recyclés et renouvelables dans son parc automobile mondial.