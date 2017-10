Food Ink, le premier restaurant qui imprime ses plats

mardi, 17.10.2017

Food Ink est le premier restaurant d'impression au monde. Les différents plats ne sont pas préparés par un chef cuisinier mais bien par une imprimante 3D. Tout comme les couverts, la décoration, et les meubles de l'établissement itinérant.

Les plats du restaurant FoodInk sont préparés avec des seringues de nourriture que l'imprimante dépose couche par couche sur l'assiette.

La cuisine du restaurant éphémère FoodInk ressemble à peu de choses près à celle d'un grand restaurant gastronomique. Ici, ce n'est pas un chef qui s'affaire aux fourneaux, mais bien une imprimante 3D.

Les plats sont préparés avec des seringues de nourriture que l'imprimante dépose couche par couche sur l'assiette, afin de constituer des formes en trois dimensions programmées sur des ordinateurs.

Le concept du restaurant se veut interactif. Les clients peuvent imprimer eux-mêmes et en direct leur plat à partir d'une large sélection de mets.



Pour que le projet devienne réalité, les responsables du restaurant ont développé un partenariat avec le fabricant d'imprimantes 3D culinaires byFlow. Food Ink rassemble ainsi une équipe aux multiples talents, des architectes, chefs, designer, ingénieurs, industriels mais aussi inventeurs et technologues.



Mais la technologie ne s'arrête pas à l'assiette. Les meubles, la décoration et même les ustensiles de cuisine du restaurant sont également réalisés à l'aide d'une imprimante 3D. Il faut ainsi quelque heures à celle-ci pour créer une chaise.



Composé de 9 plats, le menu est proposé à 300 euros, un prix que l'établissement justifie par le côté innovant de l'offre et la qualité des plats servis.



Food Ink est une restaurant éphémère qui se déplace dans le monde. Son arrivée en Suisse n'a pas encore été annoncée, mais il passe notamment par les villes de Rome et de Paris.