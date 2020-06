Le Swiss Aeropole de Payerne reprend du service

jeudi, 04.06.2020

Fonctionnant avec une voilure réduite depuis mi-mars, l'aérodrome de Payerne rétablira pleinement ses accès au ciel dès lundi.

SM



Le terminal aviation d'affaires de l'aeroport de Payerne a été mis en exploitation en mars 2019 et prend en charge des vols civils sur la base aérienne militaire de Payerne. (Keystone)

L’infrastructure aéroportuaire civile de la cité broyarde assura les passages de frontière, depuis et à destination de la Suisse, à partir du lundi 8 juin. Le Swiss Aeropole de Payerne avait ralenti ses activités depuis le 17 mars: bien qu’opérationnel, il se pliait aux mesures des gouvernements suisses et étrangers, mettant notamment en place une séparation des flux de passagers pour limiter les interactions.

«L’aviation d’affaires a traversé la crise plus sereinement que le reste du secteur de l’aviation civile», décrivent les responsables de Payerne Airport dans un communiqué. Ils mettent en avant les atouts de sûreté, de flexibilité et de rapidité du vol d’affaires, dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ils espèrent voir des chefs d’entreprise et managers se tourner vers cette solution pour se déplacer en toute sécurité sanitaire.

«Atteindre plus de 1200 destinations en Europe par vol direct adapté à vos besoins est un atout-clé. Voyager en petit groupe avec les gens que vous connaissez représente aujourd’hui une autre plus-value que l’aviation d’affaires apporte à ses clients», décrit Peter Kupferschmied, président exécutif de Swiss Aeropole. Constituée en 2017, cette entreprise gère les activités civiles de l’aérodrome avec le concours de l’équipe de handling de Speedwings Business.



