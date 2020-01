Les critères ESG s’étendent à des approches plus traditionnelles

mercredi, 22.01.2020

Finanz'20. L’investissement quel qu’il soit englobe de plus en plus des paramètres de développement durable.

Philippe Rey



Louis Stevens, responsable des ventes pour les fonds durables de Liontrust.

Les investisseurs, institutionnels spécialement, intègrent de plus en plus les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leurs choix d’investissement à travers leur allocation d’actifs. Cela ressort clairement de la Foire sur la finance, Finanz’20, qui a eu lieu les 21 et...