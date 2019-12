Cinq éléments essentiels pour le succès d’un crowdfunding caritatif

mercredi, 11.12.2019

Financement participatif ne rime pas avec financement simple et rapide.

Enzo Njoo*



Les campagnes les plus réussies de tous les temps ont nécessité des mois de préparation avant le lancement public, et selon les données récoltées par Indiegogo, voici les 6 éléments essentiels de leur succès:

Développement de produits

Il faut être prêt pour la production en série. Les prototypes doivent être dans leur forme finale et prêts pour la production en série avant le lancement afin d’éviter les retards d’exécution.

Développement communautaire & Marketing des produits

Il faut construire une communauté active d’abonnés aux médias sociaux et aux newsletters en produisant du contenu attractif et à haute valeur ajoutée. Vous pouvez, par exemple, dévoiler les coulisses de production, dévoiler les backstages du lancement du produit en donnant des conseils d’utilisation ou en proposant des services supplémentaires ou des accessoires. Produisez une vidéo de 90 secondes qui comblera l’écart entre le produit et l’utilisateur final ce qui lui permettra de se projeter dans votre histoire et de se projeter dans l’avenir une fois qu’il aura acquis son produit.

Production & Logistique

Les partenaires de production et d’expédition doivent être contactés et mis en place avant le lancement de la campagne, même si les fonds nécessaires seront récoltés par la suite. Il faut avant tout déterminer les marges souhaitées afin de définir un prix pour le commerce de détail via notre plateforme.

Validation par un tiers

Obtenez la validation des bêtas-utilisateurs, engagez-les en envoyant des formulaires de satisfaction, demandez leur avis et leur suggestion puis mettez-les en œuvres en précisant que c’est grâce aux utilisateurs que le produit s’améliore. Utilisez les médias traditionnels, les médias en ligne et les blogueurs pour faire une critique de votre produit et valider ses fonctionnalités. Une bonne promo, surtout si le produit plaît.

Publicité

Optimisez vos outils marketing afin d’améliorer votre taux de conversion (post sur les réseaux sociaux, campagnes marketing payante) lors de la période de financement participatif. Tout ce qui est fait n’est plus à faire et surveiller ce qui fonctionne ou pas pour réagir rapidement. Cela permettra d’avoir une dynamique qui augmentera vos chances de réussite.

*Hardware Manager, IndieGoGo