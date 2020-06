Les écolabels européens brouillent les cartes

mercredi, 03.06.2020

finance durable. Les dernières propositions créent d’importantes différences dans les critères d’accréditation applicables respectivement aux fonds obligataires et d’actions.

Rhys Petheram*



Les dernières propositions relatives aux écolabels européens pour le secteur des fonds créent d’importantes différences dans les critères d’accréditation applicables respectivement aux fonds obligataires et d’actions. Si l’UE a assoupli les critères sur les écolabels pour les fonds d’actions, l’accent mis sur les obligations vertes comme véhicule prioritaire pour les produits à revenu fixe procède d’une vision trop étroite et pourrait générer des distorsions malsaines en matière d’allocation de capitaux de nature à saper les objectifs de l’initiative à plus long terme.

Le Technical Expert Group («TEG») en charge des critères d’accréditation pour les écolabels a proposé que les fonds obligataires soient soumis à l’obligation d’investir au moins 70% de leurs actifs dans des obligations vertes «labellisées» s’ils veulent obtenir un écolabel. Il en résulte que les obligations «non labellisées» des très nombreuses entreprises qui offrent des solutions durables pourraient être ignorées, alors que les obligations vertes labellisées sont émises par des entreprises pas forcément si vertes que cela ou par des entreprises levant des capitaux pour des projets préexistants ou conventionnels.

Des projets verts

Cette seule focalisation sur les obligations vertes labellisées, telle qu’elle ressort des plans actuels, pourrait évincer des investissements vitaux pour les multiples obligations émises par des entreprises qui, par la nature de leurs produits et services, n’ont que des projets verts. Avec les propositions actuelles du TEG, les obligations émises par un grand nombre de ces entreprises vertes «par nature» risquent déjà fort de passer à côté des avantages potentiels, y compris en termes financiers et de prix.

Il faut préciser que, typiquement, les obligations vertes ne donnent pas directement lieu à de nouveaux projets verts (ou à des projets «additionnels»). Au lieu de fournir un financement supplémentaire à des projets, ces obligations financent des entreprises qui promettent de financer des projets verts dans le futur ou, comme c’est plus souvent le cas, ont financé de tels projets par le passé. La fongibilité de l’argent, combinée avec l’absence d’engagement à accroître les dépenses dans le futur, ne permet guère de distinguer l’impact réel respectif de leurs obligations labellisées et non labellisées. Le manque d’additionnalité sur le marché des obligations vertes nous préoccupe depuis longtemps. Nous intégrons d’ailleurs un certain nombre d’étapes supplémentaires dans notre processus de sélection d’obligations vertes dans le souci d’écarter celles dont les émetteurs se soucient davantage de leur réputation que de l’impact au sens large de leurs biens et services.

Paradoxalement, le système des écolabels ne fournit aucune directive quant à la finalité des 30% restants d’une obligation reconnue «verte». La liste des exclusions est très claire pour les fonds d’actions. En revanche, les exclusions pour les obligations d’entreprise sont plus ambiguës, voire partiellement inexistantes. Le TEG semble vouloir contourner la question du sort à réserver aux obligations vertes émises par des entreprises qui ont des activités significatives figurant sur la liste des exclusions. Une formulation qui encouragerait une approche durable pour cette tranche du portefeuille permettrait d’offrir l’assurance aux clients que leurs investissements sont bien conformes à leurs principes.

Attentes mitigées

Contrairement aux critères d’écolabel proposés pour les fonds obligataires, ceux proposés pour les fonds d’actions sont mieux adaptés aux pratiques d’investissement actuelles et aux aspirations des investisseurs par rapport au futur. Pour ces fonds, 60% des actifs sous gestion requièrent des revenus issus d’activités vertes, soit 20% avec un seuil minimum de 50% de revenus verts et 40% avec des revenus verts compris entre 20 et 49%.

Cette divergence entre les critères proposés pour les fonds d’actions et les fonds obligataires entraînera des attentes très différentes, en ce sens que des portefeuilles à revenu fixe théoriquement en mesure d’investir dans certains secteurs seront exclus des fonds d’actions et vice-versa. Au niveau des titres par exemple, des obligations non labellisées d’émetteurs tels que le constructeur de véhicules électriques Tesla seraient exclues d’un fonds obligataire écolabellisé, mais pourraient figurer dans un fonds d’actions. Ce problème s’accentue pour les fonds multi-actifs à orientation durable, où la dispersion des critères pourrait encourager un positionnement contre-intuitif dans la structure du capital.

Une autre voie

Pour remédier à ces problèmes, une harmonisation des critères pour les fonds obligataires et les fonds d’actions serait une évolution positive permettant de tenir compte des activités des entreprises. Par ailleurs, l’écolabel pour les obligations pourrait inclure des obligations vertes labellisées, reconnaissant ainsi leur rôle dans l’amélioration de l’engagement des entreprises ainsi que le potentiel d’une additionnalité accrue dans le futur. Si nous soutenons le marché des obligations vertes et sommes convaincus qu’il a un rôle à jouer dans le comblement du déficit de financement, il est important aussi de souligner que ce sont les entreprises elles-mêmes qui produisent des résultats et non leurs instruments financiers. Le système des écolabels européens devrait dès lors avoir pour objet d’encourager les gérants de fonds à investir dans des entreprises engagées dans des activités économiques durables et à être des parties prenantes actives. L’accent devrait être mis sur la couverture des besoins en capitaux des entreprises réellement durables, indépendamment de tout processus de labellisation.

*Gérant du fonds Jupiter Global Ecology Diversified (SICAV)