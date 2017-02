Feldschlösschen: le chiffre d'affaires s'évente en 2016

mercredi, 08.02.2017

Le brasseur Feldschlösschen, détenu par le géant danois Carlsberg, a vu son chiffre d'affaires reculer l'année dernière, subissant le repli généralisé de la consommation de bière en Suisse, a-t-il annoncé mercredi. Grâce à l'exportation, la société de Rheinfelden a cependant augmenté les volumes globaux.



Le volume de bière produit pour le marché suisse a baissé en 2016 de 1,8% et le chiffre d'affaires issu de la bière et des boissons a reculé de 1,1%, a détaillé Feldschlösschen dans un communiqué.



A titre de comparaison, en Suisse, le volume du marché de la bière a diminué en 2016 de 1,1%. La consommation par personne de la bière a baissé entre 2012 et 2015 de 57,3 à 55,3 litres.



Malgré ce repli, Feldschlösschen a profité des commandes de sa maison-mère Carlsberg, lui permettant de "légèrement augmenter le volume de production" global, sans plus de détail.



En 2017, le brasseur, veut relancer "le marché suisse de la bière et des boissons avec des nouveautés prometteuses", avec notamment des bières saisonnières et des spécialités pour les marques Feldschlösschen et Cardinal. - (awp)