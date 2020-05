Felco révolutionne le vignoble

mardi, 12.05.2020

Xavier Comtesse*



Xavier Comtesse

Grâce à une solution numérique, l’entreprise Felco, spécialiste mondiale du sécateur, place désormais le vigneron au cœur du XXIe siècle. Pour ce dernier, deux outils complémentaires vont ainsi lui devenir indispensables.

D’un côté, un boîtier (Collector) connecté et géolocalisé lui offre la meilleure précision du marché (jusqu’à 50 cm de précision de géolocalisation). Il révolutionne la collecte de données sur le terrain et facilite la transmission précise d’informations: identification de plants malades, absents ou morts, suivi des produits pulvérisés, suivi des activités en cours, etc. C’est une innovation technologique tout à fait «disruptive».

Et de l’autre, une application numérique (Digitivis) qui analyse les données collectées grâce au boîtier (Collector). Suivre les zones de maladie, optimiser le remplacement des plants ou encore gérer la quantité de produits pulvérisés s’effectue alors en quelques clics! L’outil en ligne permet également la planification, le suivi et l’analyse des activités des opérateurs de la vigne. Cette solution a été pensée pour accompagner les exploitants dans la gestion quotidienne du vignoble.

L’application Digivitis a été imaginée pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. La solution a donc été conçue pour être évolutive et intégrer à l’avenir de nouvelles fonctionnalités pour s’adapter à de nouveaux besoins métiers. Digivitis est également amenée à être déclinée dans d’autres secteurs d’activités comme l’arboriculture, le paysagisme ou encore la sylviculture. L’objectif est d’offrir un outil de collecte unique et une plateforme d’aide à la décision qui sera adaptée à chaque domaine.

Cette innovation a déjà été récompensée par plusieurs prix, notamment le Prix de l’Innovation Sitevi 2019 (médaille de bronze), le Prix coup de cœur Agrovina 2020 et le Prix Industrie 4.0 «The Shapers» en 2020.

Rencontre avec le directeur de Felco Motion, Stéphane Poggi:

Quelle attitude doit avoir un innovateur?

Etre un innovateur aujourd’hui ne signifie pas être un «professeur tournesol» dans son laboratoire, seul coupé du monde. Ce temps est révolu! Un innovateur aujourd’hui doit pouvoir: à la fois faire preuve de curiosité et savoir se remettre en question pour s’adapter aux besoins réels de ses utilisateurs et aussi être capable d’écouter les clients et de comprendre leurs problèmes réels afin de leur proposer les meilleures solutions, adaptées à leurs besoins, tout en faisant preuve d’une agilité sans faille.

Aujourd’hui pour l’innovation chez Felco, le projet Digivitis s’est concrétisé autour de deux axes principaux. Tout d’abord, nous avons travaillé en «open innovation» en ayant recours à une multitude d’acteurs internes et externes, experts dans leurs domaines qui ont pu d’une part, nous questionner sur les besoins réels de notre clientèle cible, nous valider la faisabilité de notre idée mais aussi de nous apporter les premières solutions technologiques à notre concept.

En utilisant également les techniques du «design thinking», nous sommes allés à la rencontre de nos utilisateurs professionnels.

Innover en temps de crise... c’est comment?

C’est rock and roll!. Chez Felco, cette période de crise doit nous permettre de nous poser les bonnes questions, de repenser notre stratégie et voire même de remettre en question certains processus qui existent depuis de nombreuses années. C’est cette constante recherche du futur qui nous a décidé à laisser nos équipes Développement, Marketing et Produits au travail alors que l’usine était en arrêt jusqu’au 4 mai.

* Manufacture Thinking