La Suisse réunit tous les acteurs pour dominer le monde sans viande de demain

mercredi, 22.07.2020

Faux hamburgers, nuggets ou saucisses: les substituts végétaux à la chair animale s’imposent. L’avenir, ce seront des succédanés de culture créés en laboratoire. La Suisse a tous les ingrédients pour une recette parfaite de viande synthétique.

Sophie Marenne



Les ersatz de viande à base de protéines végétales sont de plus en plus convaincants et de plus en plus populaires en supermarché. (Nestlé)