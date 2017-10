Facebook assigne les posts des sites d'information à un fil d'actualité séparé

mardi, 24.10.2017

Facebook teste une nouvelle manière de répartir les fils d'actualité, obligeant les sites d'information à payer pour que leurs posts soient présent dans le fil d'actualité principal des membres du réseau social.

Ceci n'est qu'un test. Mais les résultats semblent déjà dramatiques pour les médias des pays concernés.(Flickr)

Dès aujourd'hui, dans six pays, le contenu posté par les médias sur leurs propres pages Facebook, s'affiche dans un onglet séparé "Explorer" de Facebook. Et non plus sur le le fil d'actualité principal de l'utilisateur, qui montre les posts d'amis, ainsi que des posts sponsorisés. A noter que l'onglet "Explorer" est moins consulté.

Ceci n'est qu'un test. Mais les résultats semblent déjà dramatiques pour les médias des pays concernés (Sri-Lanka, Bolivie, Slovaquie, Serbie, Cambodge, Guatemala). La portée des posts est réduite de deux tiers, et le nombre d'interactions est divisé par quatre. Un problème qui affecte principalement les petits médias, plutôt que ceux qui ont une communauté déjà importante, avec des sources de trafic diversifiées.



Pour que leurs posts s'affichent dans le fil d'actualité principal de l'utilisateur, les médias devront payer, et ce de manière croissante.

Selon Facebook, les avis des utilisateurs seront recueillis à l'issue de la phase test. Ils permettront au réseau social de comprendre si les gens préfèrent séparer leurs contenus personnels des contenus publics.

Ce test a été initialement repéré par le journaliste slovaque Filip Struharik.