Face aux Gafa: «Local is beautiful»

mardi, 03.11.2020

Xavier Comtesse *



Xavier Comtesse

Les GAFA(IM) ont faim. Leur gigantisme leur autorise d’aller chasser sur n’importe quel territoire. Finance, Assurance et Santé sont leurs prochaines proies.

Dans la Santé, ils évoluent vers ce qu’il maîtrisent le mieux: la donnée. Par exemple: Apple avec sa montre connectée engrange des données patients et Amazon associé avec JPMorgan et Berkshire Hathaway entre dans les données de l’assurance idem pour Google avec Verily. Mais là où ils font fort, c’est dans le «Cloud», qui leur permet de stocker, entre autres, des masses de données médicales. Deux autres exemples: IBM avec Watson détient le moteur de recherche en information médicale le plus intelligent au monde. Microsoft avec l’aide d’OpenAI et son GPT-3 (une véritable bombe de l’IA) poursuit une autre approche, celle de la production d’informations notamment médicales de manière automatique.

Bref, ne nous trompons pas: la guerre de l’information médicale a déjà commencé. Les milieux médicaux traditionnels sont aujourd’hui largement dépassés par la force de frappe des «Big Tech». Cependant face au gigantisme, la réponse peut se cacher parfois dans le «local is beautiful».

Souvenons-nous: Amazon avait au début du XXIe siècle fait craindre le pire pour les libraires, avant que Pascal Vandenberghe, patron de Payot Romandie, ne réveille ses troupes et fasse revivre l’esprit du boutiquier chez ses clients. Dans le e-commerce, les pires craintes furent réelles face à la déferlante d’Amazon. Un jeune entrepreneur suisse allemand, Marcel Dobler, avec deux collègues, ont en 2001 créé Digitec, une réponse locale. Aujourd’hui sous la galaxie Migros, l’entreprise est leader incontesté du marché suisse de la vente en ligne – loin devant Amazon!

Pour en revenir à l’information médicale. Qu’en sera-t-il?

Interrogeons à cet effet, une intrépide entrepreneuse valaisanne Nina Reic qui a lancé sa start-up (Helvête Media) dans ce domaine.

Nina Reic: il faut être inconsciente ou terriblement motivée pour se lancer dans ce domaine hyper-compétitif?

Tous les deux. Mais quand quelqu’un tombe malade, la première documentation pour l’aider c’est internet... comme il y a peu de filtres sur le web – Dr Google montre par exemple des forums de personnes en souffrance – en lisant ça tu te dis que c’est la fin. Mais pour moi être en bonne santé c’est avant tout avoir un moral positif. Les personnes qui sont malades et qui restent positives avec un moral d’acier ont de meilleures chances de guérison cela paraît évident.

Du coup, je pensais à un journal qui offre une information réelle et validée par des experts suisses (d’où le fait que je fais appel aux médecins), des experts non payés pour ne pas biaiser le message et aussi la présence de patients qui font passer des messages d’espoirs. Le tout, agrémenté d’adresses utiles, de conseils et d’idées, avec une approche ludique pour que le magazine ne soit pas «chiant» à lire.

Nina Reic, votre background vous préparait-il à cela?

Pas du tout, j’ai fait des études d’économie avec une spécialisation en tourisme. Rien à voir. Mais la compréhension du besoin du client et de l’écosystème local était là, comme bien sûr aussi la capacité d’entreprendre. Après il faut savoir travailler.

La clé du succès à l’ère du tout digital c’est peut-être simplement comprendre et appliquer la formule: «Local is beautiful».

* Manufacture Thinking