L’hôtellerie de luxe à Genève a l’obligation de se rénover

dimanche, 19.01.2020

Face à une concurrence internationale féroce et à une clientèle de plus en plus exigeante, les palaces genevois ont l’obligation de se mettre à niveau. Bien plus qu’avant. Entretien avec Thierry Lavalley, président de la Société des Hôteliers Genevois et directeur général du Fairmont Grand Hotel Geneva.

Matteo Ianni



Depuis le 1er janvier 2020, Fairmont Hotels & Resorts, du groupe Accor, a succédé au groupe Kempinski dans l’exploitation Grand Hotel Geneva. Ce changement d’enseigne coïncide avec le programme d’investissements qui accompagnera la transformation de l’hôtel actuel...