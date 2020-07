Fabienne Lupo quitte la Fondation de la Haute Horlogerie

mardi, 28.07.2020

Fabienne Lupo quitte avec effet immédiat son poste de présidente-directrice générale de la FHH, qu’elle occupait depuis quinze ans.

Fabienne Lupo.

La présidente et directrice générale de la Fondation de la Haute Horlogerie (FHH), Fabienne Lupo, va quitter l'organisation, après quinze ans de bons et loyaux services.

Emmanuel Perrin prendra de manière temporaire les commandes de la structure, qui organise notamment le salon horloger de Genève, a indiqué lundi la FHH.

Le salon horloger de Genève aurait dû se tenir cette année en avril sous le nouveau nom de "Watches & Wonders", mais a été annulé à cause du coronavirus. Au cours des dernières années, il s'est tenu sous le nom du "Salon International de la Haute Horlogerie" (SIHH) en janvier. En 2019, plus 23'000 participants et 35 exposants avaient été comptabilisés.(AWP)