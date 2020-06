EY Suisse: Bruno Patusi nommé responsable des services financiers

EY Suisse a nommé Bruno Patusi en tant que nouveau responsable du secteur services financiers et membre de la direction.

Bruno Patusi dipose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine financier, dont 20 ans auprès d'EY.(Keystone)

Le cabinet d'audit et de conseils EY Suisse a nommé Bruno Patusi (46 ans) responsable du secteur services financiers et membre de la direction à partir du 1er juillet. Il succède à Andreas Blumer qui s'occupera désormais de l'encadrement des clients clés.



Bruno Patusi dipose de plus de 25 ans d'expérience dans le domaine financier, dont 20 ans auprès d'EY, selon un communiqué publié lundi. En dernier lieu, il exerçait la fonction de Managing Partner chargé du domaine Wealth & Asset Management. Expert-comptable diplômé, il est notamment responsable en Suisse du contrôle des banques d’importance systémique.