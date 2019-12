La biotech Gnubiotics signe un accord avec Evonik

mercredi, 20.11.2019

Le chimiste allemand Evonik et la start-up Gnubiotics, basée au StartLab du Biopôle d'Epalinges, ont signé un partenariat pour la fabrication d'un composant nutritionnel.

SG



La start-up Gnubiotics développe notamment des produits pour lutter contre l’obésité chez les chiens et les chats. (Keystone)

La biotech Gnubiotics a signé un accord stratégique avec la division Nutrition & Care du chimiste allemand Evonik. Ce dernier fabriquera Amobiome, un composant nutritionnel essentiel qui rétablit la symbiose naturelle chez les animaux de compagnie et les animaux d'élevage présentant un déséquilibre des microbiotes.

L'accord permet de simplifier le processus de lancement commercial du produit, mis au point par Gnubiotics.

La start-up Gnubiotics, créée en septembre 2016 et basée au StartLab du Biopôle d'Epalinges, développe des produits pour lutter contre l’obésité chez les chiens et les chats et réduire les infections intestinales.