Evolva obtient un investissement de 12 millions de Nice & Green

lundi, 29.06.2020

Evolva a signé un accord avec la société suisse de financements Nice & Green pour l'émission et la souscription de titres convertibles.

"Cet accord donne accès à Evolva à un financement flexible à un coût raisonnable", s'est réjoui Oliver Walker, directeur général du groupe.

La société suisse de biotechnologie Evolva a annoncé lundi avoir conclu un accord pour l'émission et la souscription de titres convertibles avec Nice & Green, une société suisse indépendante spécialisée dans le financement des entreprises.

En contrepartie, Nice & Green investira sous certaines conditions jusqu'à 12 millions de francs sur une période de douze mois, a indiqué l'entreprise de biotechnologies.



Les titres seront remboursables soit en les convertissant en parts ordinaires soit en liquide. Le prix de conversion sera fixé à 95% du prix moyen enregistré lors du volume journalier le moins élevé sur SIX lors des six jours de négoce précédant la conversion.



Les titres convertibles seront utilisés pour financer des investissements dans le développement des affaires et pourront se faire par tranches en fonction des exigences opérationnelles, a précisé Evolva dans son communiqué.



"Cet accord donne accès à Evolva à un financement flexible à un coût raisonnable", s'est réjoui Oliver Walker, directeur général du groupe.(AWP)