Evolva: demande de brevet en cours aux Etats-Unis pour l'édulcorant Stevia

lundi, 19.12.2016

Evolva a franchi une première étape auprès du bureau américain des brevets pour protéger le processus de fabrication de son édulcorant à base de Stevia.

La demande de brevet a été déposée par Evolva pour la production commerciale du glycoside de stéviol.

Evolva a franchi une première étape auprès du bureau américain des brevets pour protéger le processus de fabrication de son édulcorant à base de Stevia. La société biotechnologique a obtenu un document prénommé "Notice of Allowance" lui permettant d'être admissible à une demande de brevet, a-t-elle indiqué lundi. Elle s'attend à recevoir le brevet début 2017, selon le communiqué.



La demande de brevet a été déposée par Evolva pour la production commerciale du glycoside de stéviol. Le brevet est d'une importance commerciale importante, dans la mesure où il protège la production de Rebaudiosid A, Rebaudiosid D et Rebaudiosid M.



En incluant le processus actuel auprès des autorités américaines, Evolva dispose de six brevets et 69 demandes en cours dans le monde, dont dix aux Etats-Unis et cinq en Europe. - (awp)