Swissport Genève: changement à la tête des Ressources Humaines

mardi, 25.02.2020

Evelyne Humbert quitte son poste de Directrice des Ressources Humaines de Swissport Genève. Elle sera remplacée par Virginie Chazottes dès le 1er mars 2020.

Evelyne Humbert a rejoint Swissport en 2016, en tant que vice-présidente et Directrice des Ressources Humaines de Swissport Genève.

Après plus de trois années à la tête des Ressources Humaines de Swissport Genève, Evelyne Humbert a choisi de faire valoir son droit à la pré-retraite. Elle quittera la société le 29 février 2020.

Pour la remplacer dans ses fonctions, Virginie Chazottes a rejoint Swissport Genève le 15 janvier 2020 afin d’assurer une transition optimale de cette fonction clef du Comité de Direction. Elle reprendra le poste de Directrice des Ressources Humaines à compter du 1er mars 2020.

Virginie Chazottes est au bénéfice d’une grande expérience en RH et notamment en tant que Group HR Business Partner pour l’entreprise ST Microelectronics où elle a exercé pendant 11 ans. Elle possède une Maîtrise en droit et gestion des affaires internationales ainsi qu’une Maîtrise en droit des affaires.

Evelyne Humbert a rejoint Swissport en 2016, en tant que vice-présidente et Directrice des Ressources Humaines de Swissport Genève. Précédemment, elle a dirigé l’équipe des ressources humaines d’Easyjet Suisse durant six années. Elle a également œuvré chez Cargill et Yum!. Possédant un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel de la SEC Lausanne, Evelyne Humbert a débuté sa carrière au World Economic Forum, où elle a œuvré durant 14 années en tant que Senior Personal Manager.

«Evelyne Humbert a su faire évoluer la fonction RH de Genève dans une phase de transition complexe, tout en gardant une réelle proximité avec les employés. Elle laissera le souvenir d’une directrice à la fois engagée, exigeante et humaine. Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle phase qui s’ouvre à elle», a écrit Swissport.