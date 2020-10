Euronext s'empare de la Bourse milanaise, à la barbe de SIX

Euronext a conclu un accord de rachat de la Bourse milanaise, que SIX convoitait aussi.

Euronext va débourser 4,33 milliards d'euros pour acquérir la Bourse milanaise.(Keystone)

Euronext annonce avoir conclu avec le London Stock Exchange (LSE) un accord de rachat pour le groupe Borsa Italiana, jusqu'ici propriété de l'exploitant de la place londonienne et convoité entre autres aussi par SIX. L'opérateur européen déboursera pour ce faire 4,33 milliards d'euros (4,66 milliards de francs), indique un communiqué diffusé vendredi.



Le gestionnaire de la Bourse de Zurich avait déjà "pris acte" mi-novembre de la tenue de négociations exclusives entre le LSE et Euronext, sans souhaiter commenter ces discussions.



En se portant acquéreur de la Bourse italienne, SIX comptait réaliser "un pas supplémentaire vers la création d'un champion européen d'envergure mondiale", selon son patron Jos Dijsselhof.



Le groupe avait déjà acquis ce printemps son homologue espagnole Bolsas y Mercados Españoles (BME).(ATS)