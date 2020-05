Une nouvelle étude sur le Covid-19 est lancée à Genève

mardi, 12.05.2020

Une menée par les HUG en collaboration avec plusieurs partenaires vise à déterminer la présence d'anticorps au coronavirus au sein des professions mobilisées pendant la pandémie.

L'étude vise notamment à fournir des informations sur la durée potentielle de l'immunité contre le Covid-19, notent mardi les HUG. (Keystone)

A Genève, une nouvelle étude sur le Covid-19 est lancée. Elle vise à déterminer la présence d'anticorps au coronavirus au sein des professions mobilisées pendant la pandémie. La recherche se poursuivra sur 15 mois jusqu'à l'automne 2021, sur près de 15'000 personnes.

L'étude est menée par HUG, en partenariat avec Hirslanden Clinique la Colline et Clinique des Grangettes, l'Hôpital de La Tour, l'EPFL, et la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Elle vise notamment à fournir des informations sur la durée potentielle de l'immunité contre le Covid-19, notent mardi les HUG.

Dans un premier temps, l'étude va tester la présence d'anticorps lgG anti-SRAS-CoV-2 parmi les plus de 3000 personnes travaillant à l'Hôpital de la Tour et Hirslanden Clinique la Colline et Clinique des Grangettes. Elle portera ensuite son attention sur les employés d'entreprises genevoises en activité durant le semi-confinement.

Un groupe sera également suivi et testé par sérologies et PCR, un outil de biologie moléculaire qui permet de détecter de très faibles quantités d'agents pathogènes. Ce suivi à intervalles réguliers des mêmes personnes permettra d'estimer dans quelle mesure les anticorps lgG anti-SRAS-CoV-2 sont détectables dans le sang au fil du temps.

L'objectif de la recherche sera aussi de voir si ces anticorps protègent contre une réinfection au Covid-19, soulignent les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La participation à l'étude se fera sur une base volontaire. Le recrutement des participants débutera la semaine prochaine.

Le projet est financé par une fondation privée genevoise, la Fondation privée des HUG et la Fondation des Grangettes. (ats)

