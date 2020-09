La société immobilière Epic Suisse examine une entrée en Bourse

vendredi, 11.09.2020

Epic Suisse, une société immobilière, basée à Zurich, pourrait bientôt être cotée en Bourse suisse.

L'IPO est même prévue pour l'automne, ont affirmé des personnes proches du dossier à Reuters. (Keystone)

Epic Suisse examine différentes options pour son développement futur, a déclaré son directeur général, Arik Parizer, à l'agence de presse Reuters. Pour le groupe, très présent en Suisse romande, avec des immeubles comme le Biopôle SV-A à Lausanne, le Campus Leman Morges, Le Lake Geneva Center à Morges, le Forum à Montreux ou le Lancy Office Center au Petit-Lancy, "une éventuelle introduction en bourse (IPO) est l'une de ces options", a précisé M. Parizer.



Lui et le président Roni Greenbaum sont des actionnaires majeurs du groupe. Fondée en 2004, Epic Suisse achète et loue essentiellement des immeubles de bureaux et de logistique ainsi que des centres commerciaux.



L'IPO est même prévue pour l'automne, ont affirmé des personnes proches du dossier à Reuters. Au cours de cet IPO, sous la direction d'UBS et de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), des actions estimées à 150 millions de francs devraient être placées. Mais les deux banques se sont refusées à tout commentaire sur ces spéculations.



Avec l'incertitude générée par la crise pandémique, les introductions en bourse en Suisse se font rares cette année. Seuls V-Zug et Ina Invest ont osé franchir le pas pour l'heure. Le fabricant d'appareils électroménagers et la société immobilière ont chacun été séparés de leurs sociétés mères.(AWP)