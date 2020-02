Dexter, un robot chirurgical vaudois, sur le podium mondial du design

jeudi, 13.02.2020

Epaulant les médecins lors d’opérations localisés dans l’abdomen, Dexter de Distalmotion est une solution simple et peu onéreuse.

Sophie Marenne



Ses deux bras articulés manient des instruments d’une extrême finesse, avec une dextérité tout aussi extrême. D’où son nom: Dexter.

Un robot chirurgical suisse est l’un des lauréats du prestigieux concours iF Product Design Award. Nommé Dexter, il a réussi à se démarquer parmi plus de 7.300 projets en lice, issus de 56 pays. Au total, près de 1500 designers, architectes, agences et entreprises ont été couronnés lors de...