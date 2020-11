Entreprises responsables: une question de bon sens

mardi, 03.11.2020

Nina Roth * et Vincent Kaufmann **



Nina Roth et Vincent Kaufmann

En tant qu’investisseurs responsables orientés à long terme, BMO Global Asset Management (BMO GAM) et la Fondation Ethos soutiennent l’initiative pour les multinationales responsables.

Cette initiative demande aux entreprises ayant leur siège en Suisse d’effectuer un devoir de diligence pour s’assurer du respect des droits de l’homme et des normes environnementales dans le cadre de leurs activités à l’échelle mondiale.

Si elle est acceptée, les entreprises devront examiner leurs relations et leurs activités commerciales à l’étranger, identifier les risques potentiels pour les personnes et l’environnement, et, le cas échéant, prendre des mesures efficaces pour remédier aux impacts négatifs. Si elles ne le font pas, elles pourront être tenues pour responsables devant les tribunaux suisses.

L’initiative vise clairement les grandes entreprises, car elle met en adéquation l’exigence de diligence raisonnable avec les risques pour les droits de l’homme et l’environnement.

Au moment d’appliquer cette initiative, le législateur sera également tenu de prendre en compte les besoins des petites et moyennes entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure.

Un dialogue constructif

De nombreuses entreprises entreprennent déjà de tels efforts. C’est pour la plupart une question de bon sens: le fait de porter atteinte aux droits de l’homme, de violer les normes du travail ou de polluer l’environnement a non seulement un coût pour les personnes et la planète, mais cela peut aussi avoir de graves répercussions sur la réputation de l’entreprise, en entraînant l’arrêt de certaines activités, des responsabilités juridiques, l’interruption de la chaîne d’approvisionnement, voire la perte de licences d’exploitation.

L’autorégulation et les mesures volontaires ne sont pas toujours suffisantes.

Nos deux organisations mènent depuis de nombreuses années un dialogue constructif avec les sociétés cotées pour les encourager à mettre en œuvre des procédures visant à limiter les risques de violation des droits humains et de dommages environnementaux. Si la plupart sont ouvertes au dialogue et mettent en place des mesures adéquates, certaines sont moins déterminées ou manquent de transparence.

Les mécanismes proposés par cette initiative sont un moyen efficace de s’assurer que les entreprises agissent concrètement sur le terrain, en organisant notamment des audits réguliers de leurs filiales et de leurs fournisseurs sur lesquels elles exercent un contrôle économique.

Cela les encouragera à améliorer leur transparence, à réduire davantage les risques et à améliorer la qualité environnementale et sociale de leurs produits ce qui, sur le long terme, aura également un impact positif sur leur valeur boursière.

Mieux identifier les violations

BMO GAM et la Fondation Ethos sont convaincus que les développements prévus par cette initiative aideront à mieux identifier les violations des droits de l’homme et de l’environnement dans les filiales et les chaînes d’approvisionnement des entreprises suisses.

Elle permettra ainsi aux investisseurs de mieux remplir leurs propres obligations fiduciaires en vertu des cadres internationaux, et d’améliorer notre analyse des investissements en facilitant la comparaison des performances sociales et environnementales des entreprises.

Enfin, l’initiative représente une occasion idéale pour les décideurs politiques et les entreprises suisses de faire preuve de leadership en matière de droits de l’homme.

* Director Responsible Investment BMO Global Asset Management

** directeur Fondation Ethos