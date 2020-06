Entreprises responsables: combattre l’initiative, pas la cause

lundi, 01.06.2020

Vincent Simon*



Vincent Simon

Le Parlement reprend aujourd’hui l’examen de l’initiative dite «pour des entreprises responsables», à laquelle deux contre-projets sont opposés. Comme ils le font depuis plusieurs années, les auteurs de l’initiative publient régulièrement des sondages pour démontrer que leur initiative gagnera dans les urnes. On peut se demander pourquoi autant d’argent est dépensé pour une cause gagnée d’avance...

En effet, les médias rapportaient mercredi que le sondage réalisé par l’Institut Link sur mandat des initiants donnait 78 % de soutien à l’initiative. Les journaux soulignaient que le soutien était même plus important qu’en février de l’an passé. Ce sondage flamboyant a toutefois été douché un jour plus tard par une autre enquête, commandée au même institut d’ailleurs, par l’association de l’industrie des machines Swissmem. Or là, les résultats sont très différents: certes l’initiative a toujours de l’avance, mais avec 46 % de oui, contre 24 % d’opposants et 30 % d’indécis. Elle n’est pas gagnée d’avance donc. Cet enthousiasme plus faible des sondés s’explique probablement parce qu’ils ont été informés un peu plus précisément sur l’enjeu.

En effet, dans cette question, il faut faire la différence entre le but légitime de l’initiative et ses moyens, très problématiques. L’initiative vise à renforcer la protection des droits humains et de l’environnement dans les activités des entreprises suisses à l’étranger. Personne ne s’y oppose. En revanche, l’initiative met en place un mécanisme unique au monde, composé d’une responsabilité sans faute et d’une inversion du fardeau de la preuve. Les entreprises suisses petites ou grandes deviendraient la cible de menaces et de plaintes civiles permanentes. Elles pourraient être attaquées pour des faits commis à l’étranger, y compris par des fournisseurs qui se comptent parfois par milliers. Apporter la preuve que tout a été fait pour éviter un problème serait souvent hors de portée. Un dispositif contractuel impliquant les fournisseurs ne suffirait pas.

Et même si des mesures de contrôle ou de surveillance étaient organisées, il serait toujours facile de prétendre qu’elles n’étaient pas assez fréquentes ou efficaces. La mécanique de l’initiative est ainsi sans comparaison avec les exigences fixées par d’autres pays, ce que plusieurs expertises ont montré.

Face à l’initiative, le Parlement a deux choix: il peut soutenir le contre-projet du Conseil national, approuvé du bout des lèvres en mars, et qui maintient ce mécanisme. Ou il peut adopter le contre-projet du Conseil des Etats, qui oblige les entreprises à rendre des comptes, et qui ajoute deux dispositions spécifiques exigeantes concernant le travail des enfants et les minéraux de conflits.

Soit, en résumé, un choix entre une voie solitaire dont d’autres pays prendront bien soin de ne pas s’inspirer (même la France a renoncé à aller aussi loin) ou une législation basée sur des standards internationaux. Si l’on souhaite que les entreprises suisses soient exemplaires, il est indispensable de les soumettre aux mêmes législations qui s’appliquent à leurs concurrentes. Il n’y a pas de doute qu’elles feront bien, et sans doute mieux, que les autres.

*Suppléant romand et responsable de projets, Economiesuisse