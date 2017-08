Lego Group change déjà de CEO

jeudi, 10.08.2017

Entrée en fonction le 1er janvier, Bali Padda part déjà. Il sera remplacé par Niels Christiansen dès le 1er octobre.

Bali Padda savait que sa nomination était temporaire. (Keystone)

Niels Christiansen a été nommé CEO de Lego Group, huit mois seulement après la nomination de son prédécesseur Bali Padda, a annoncé jeudi le numéro un mondial du jouet.

Cet homme d'affaires danois de 51 ans prendra ses nouvelles fonctions au 1er octobre. Il était jusqu'à présent CEO du l'industriel danois Danfoss, a précisé un communiqué du groupe.

M. Christiansen succède à Bali Padda, 61 ans, qui était entré en fonction le 1er janvier dernier.

M. Padda savait que sa nomination était temporaire.

"La recherche d'un CEO à plus long terme a commencé dès que Bali a été nommé CEO (...). Le candidat idéal est arrivé plus tôt que prévu, et c'est la raison actuelle de cette transition", a déclaré à l'AFP le porte-parole de Lego, Roar Rude Trangbaek.

M. Padda, qui était le premier CEO non danois à la tête de Lego, conservera un rôle de "conseiller spécial" au sein du groupe.

L'expérience de M. Christiansen "dans la numérisation et la mondialisation, la mise en oeuvre d'une stratégie de transformation et la création d'une équipe internationale flexible et performante bénéficieront au groupe Lego ", a déclaré le président de Lego, Jørgen Vig Knudstorp.

Lego a enregistré des revenus records en 2016: son chiffre d'affaires a augmenté de 6% par rapport à 2015, à 37,9 milliards de couronnes (5 milliards d'euros), pour un bénéfice net en hausse de 2%, à 9,4 milliards.

Lego Group a grossi au fil des années, tout en restant exclusivement dans les mains des descendants d'Ole Kirk Kristiansen, charpentier devenu fabricant de jouets en bois en 1932 avant de breveter la fameuse brique plastique en 1954.

Mondialement connue, la marque s'est entre-temps démultipliée, dans des jeux vidéos, un film à succès qui aura plusieurs suites, des dessins animés, les parcs d'attractions Legoland, et des produits dérivés. (awp)