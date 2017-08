Croissance des nuitées hôtelières en Suisse

Entre janvier et jun, le secteur hôtelier suisse a enregistré 4, 4% de nuitées supplémentaires. Grâce notamment à la clientèle asiatique.

Berne est le canton où la progression de nuitées est la plus forte. (Keystone)

Le secteur hôtelier suisse a enregistré entre janvier et juin 2017 4,4% de nuitées supplémentaires (+738'000) par rapport à la même période un an plus tôt. Hormis le mois de février, la progression a été constante au cours du premier semestre, la plus forte augmentation observée étant celle du mois de juin (+9,5% en rythme annuel), relève l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi dans son pointage périodique.

Sur l'ensemble du 1er semestre, les touristes locaux ont généré 8,1 millions de nuitées, soit une hausse de 4,0% sur un an, alors qu'avec 9,5 millions, les hôtes étrangers ont représenté une augmentation de 4,7%, portée notamment par la clientèle asiatique, qui a bondi de 287'000 unités (+15,4%).

Le continent américain affiche une hausse de 119'000 nuitées pendant la période sous revue (+10,4%), dont 83'000 à mettre au crédit des Etats-Unis, la croissance la plus importante en termes absolus pour un seul pays, précise l'OFS. Les visiteurs en provenance d'Océanie ont également été 15'000 de plus (+10,6%), seule l'Afrique affichant une évolution continentale négative, avec 13'000 nuitées de moins (-9,2%)

Les visiteurs européens - hors Suisse - ont représenté seulement 21'000 unités supplémentaires (+0,4%). La palme revient à la Belgique, avec une augmentation de 42'000 nuitées (+15,7%), suivie de la Russie (+13'000/+7,4%), l'Espagne (+8700/+4,9%) et les Pays-Bas (+7500/+2,6%), alors que le Royaume-Uni (-36'000/-4,1%), la France (-17'000/-2,7%) ainsi que l'Italie (-12'000/-2,7%) affichent une contraction. Quant à la clientèle allemande, elle est restée quasiment stable (-0,1%)

Au niveau des régions touristiques, Berne est celle qui a enregistré la plus forte hausse en chiffres absolus, avec 159'000 nuitées supplémentaires (+7,4%). Viennent ensuite la région zurichoise (+127'000/+4,9%), le Valais (+126'000/+6,8%), les Grisons (+107'000/+4,4%) et le Tessin (+74'000/+8,0%). L'Argovie affiche pour sa part une baisse de 3200 nuitées (-0,9%). (awp)