«Soyez indulgents envers nos expérimentations, accompagnez-nous»

lundi, 09.12.2019

Engagée depuis 10 ans pour l’environnement, Fanny Dumas fait partie des activistes trentenaires.

Fanny Dumas*



Ses actions rayonnent à Fribourg, où elle est vice-présidente de la section cantonale du WWF, et en Suisse romande au travers de deux associations: FAIR’ACT, qui milite pour une mode responsable, et Precious Plastic Léman, qui transforme le plastique délaissé en de nouveaux objets.

«Je n’arrive pas à me souvenir d’un élément déclencheur. J’ai été éduquée dans les valeurs de sobriété et de respect d’autrui et de la nature. Quand je suis entrée dans la vie active, j’ai découvert que tout le monde ne partageait pas mes préoccupations et j’ai commencé à essayer de convaincre. Pas simple! Je me suis parfois fait piéger parce que je ne connaissais pas assez bien certains thèmes. C’est à ce moment, à 20 ans, pour comprendre les aspects techniques des enjeux environnementaux locaux, que j’ai décidé de rejoindre un mouvement professionnel. Le WWF m’a accueillie comme bénévole puis au sein du comité. Plus j’investissais du temps pour l’ONG, plus je constatais l’importance de mes choix personnels, les effets de nos actions collectives, la puissance du réseau. Quand j’ai eu envie de m’engager pour certaines causes spécifiques, je me suis beaucoup inspirée de ces apprentissages.

Il y a 10 ans, j’étais la seule jeune au milieu d’adultes, que ce soit dans des assemblées, pour des actions de sensibilisation ou simplement au marché. On nous taxait de baba cool ou d’écolos avec plus ou moins de mépris. Aujourd’hui ce n’est plus le cas: les jeunes investissent le terrain, ils initient des actions positives. J’espère qu’ils sont suffisamment armés et bien épaulés pour ne pas se laisser décourager par les embûches. C’est aussi un appel aux «vieux»: soyez indulgents vis-à-vis des expérimentations des jeunes qui ne sont pas toujours réfléchies ou abouties, accompagnez-les, faites-leur profiter de votre expérience!»

*Activiste pour l’environnement