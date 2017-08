Energiedienst s'empare de la jeune pousse valaisanne Winsun

mercredi, 09.08.2017

Energiedienst a pris une participation majoritaire de 51% dans la jeune pousse valaisanne Winsun, active dans le photovoltaïque.

Energiedienst veut développer un service énergétique innovant en rachetant Winsun. (Keystone)

Cette transaction constitue un pas supplémentaire dans la diversification du groupe argovien, qui veut se profiler comme un fournisseur de services énergétiques innovant, indique la société mercredi. Les détails financiers ne sont pas divulgués.

Energiedienst a noué un partenariat stratégique avec l'entreprise haut-valaisanne.

Fondé en 2011 et basé à Steg, Winsun est spécialisé dans le développement de projets, l'ingénierie, l'exploitation et le marketing d'installations photovoltaïques, selon le communiqué. La société compte plus de 70 employés en Suisse.

Avant le rachat, l'entreprise était détenue à 75% par les fondateurs et à 25% par la société grisonne Inretis, avec qui elle entretenait un partenariat stratégique. Les premiers ont cédé un paquet représentant 36% du capital-actions à Energiedienst, contre 15% pour la seconde. (awp)