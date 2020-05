Covid-19: «Nous avons ressenti une forte angoisse de la part de nos patients»

mardi, 28.04.2020

Endocrinologue et diabétologue, Brigitte Crottaz soigne des patients chroniques. Elle et son équipe ont passé des heures au téléphone à faire preuve de psychologie et à rassurer face au coronavirus.

Maude Bonvin



Pour Brigitte Crottaz, l’obésité est probablement un facteur de vulnérabilité. (Keystone)

Les malades de Brigitte Crottaz prennent des rendez-vous réguliers dans son cabinet. «Je suis des personnes à risque. Durant un bon mois, j’ai repoussé les consultations non urgentes», explique la conseillère nationale socialiste.

Elle et son équipe ont passé des heures au téléphone à...