Internet: neuf Suisses sur 10 sont en ligne

lundi, 07.09.2020

En vingt ans, le nombre d'internautes a plus que doublé en Suisse, selon une étude NET-Metrix.

Huit personnes sur 10 utilisent Internet tous les jours ou plusieurs fois par jour. (Keystone)

Actuellement, 9 personnes sur 10 sont en ligne et plus de 80% se connectent chaque jour. En vingt ans, le nombre d'internautes a plus que doublé en Suisse, dévoilent les derniers chiffres de l'étude NET-Metrix-Base 2020-1.

Plus de 90% des personnes sont régulièrement connectées, selon Net-Metrix lundi. Huit personnes sur 10 utilisent Internet tous les jours ou plusieurs fois par jour.

A l'aube du nouveau millénaire, un peu moins de 40% de la population suisse surfaient sur le Web. En 1999, seuls 14% étaient des internautes quotidiens.

Digital natives et seniors en ligne

Aujourd'hui, les enfants du numérique, âgés de 14 à 29 ans, utilisent pratiquement tous Internet. Seul 1% de cette tranche d'âge vit déconnecté contre 39% il y a vingt ans.

Si la plupart des personnes hors ligne se trouvent encore parmi les individus âgés de plus de 70 ans, ceux-ci ont découvert Internet ces dernières années : aujourd'hui, 63% de ce groupe d'âge est en ligne, contre seulement 2% en 1999.

Avec 5,4 millions d'utilisateurs actuellement, le smartphone est l'appareil le plus utilisé pour surfer sur Internet, alors qu'en 2013 il se trouvait en troisième position des appareils utilisés, avec 3,4 millions d'utilisateurs, derrière l'ordinateur de bureau et l'ordinateur portable.

L'intensité d'utilisation a elle aussi progressé. Huit internautes suisses sur 10 surfent quotidiennement sur leur smartphone contre 5 sur 10 en 2013.

Le Wi-Fi est désormais un standard : 42% surfent sur la toile avec leur téléphone mobile, principalement via ce type de connexion. Près de 29% déclarent utiliser principalement le réseau de téléphonie mobile (4G, etc.) et 29% surfent à parts égales via le Wi-Fi et le réseau mobile.

Recherche d'information en ligne

La recherche d'informations via les moteurs de recherche, les courriels et la consultation des actualités du jour restent parmi les activités les plus prisées. Mais c'est le nombre d'utilisateurs des services de messagerie et de téléphonie en ligne qui affiche la plus belle progression: si 37% des sondés déclaraient utiliser ces services en 2013, ils sont aujourd'hui 59%.

La consultation des médias sociaux est également en hausse : 66% consultent régulièrement Facebook, Instagram, etc., alors qu'ils n'étaient que 46% à le faire en 2013. (awp)