Le commerce de détail a souffert du confinement en avril

mardi, 02.06.2020

En Suisse, les chiffres d’affaires du commerce de détail ont reculé d’environ 20% en avril 2020 en raison de la pandémie du COVID-19. Le secteur non alimentaire est particulièrement touché.

L'OFS souligne que la pandémie de Covid-19 a eu un impact différencié en fonction des branches.(Keystone)

Le confinement a élagué les revenus du commerce de détail en avril. Corrigés de l’effet des jours ouvrables et des jours fériés, les chiffres d'affaires du commerce de détail ont reculé de 19,9% en termes réels en avril 2020 par rapport à avril 2019, d'après l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Corrigés des variations saisonnières, les chiffres d'affaires du commerce de détail en termes réels ont baissé de 14,7% par rapport au mois précédent. L'évolution en termes réels tient compte du renchérissement.

Forte baisse dans le secteur non alimentaire

L'OFS souligne que la pandémie de Covid-19 a eu un impact différencié en fonction des branches. Le secteur non alimentaire est particulièrement touché. Les chiffres d'affaires du commerce de détail de denrées non alimentaires ont reculé de 41% en termes nominaux (-40,2% en termes réels). Les fermetures imposées des commerces non alimentaires ont pesé sur les résultats.

Les branches «autres biens (vêtement, pharmacie, horlogerie et bijouterie)» (–55,8%; –55,5% en termes réels) et «autres équipements du foyer en magasin spécialisé» (–45,9%; –44,9% en termes réels) ont subi les plus fortes pertes.

En parallèle, les chiffres d’affaires du commerce de détail de denrées alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 4,0% en termes nominaux (+3,5% en termes réels).

Les chiffres d’affaires ont augmenté en revanche dans les branches «marchés, envoi et commerce sur Internet» (+22,2%; +23,0% en termes réels) et «équipements de l’information et de la communication» (+3,9%; +12,1% en termes réels).

La statistique des chiffres d'affaires du commerce de détail se base sur un échantillon d'environ 4000 entreprises qui sont consultées chaque mois, les chiffres d'affaires mensuels des petites entreprises étant relevés tous les trimestres.