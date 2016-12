Habitat, trajet pendulaire, crèche: où la vie est-elle la moins chère?

mardi, 13.12.2016

En Suisse, le coût de la vie n’est pas le même partout. En changeant de lieu de résidence, parfois même en restant à proximité, les ménages suisses peuvent optimiser leur budget, selon une étude de Credit Suisse.

Les critères de choix du «bon» lieu de résidence sont multiples: outre la situation, l’offre d’infrastructures, la disponibilité de logements adéquats, les critères émotionnels et le réseau de connaissances, les facteurs financiers jouent également un rôle important. La charge fiscale n’est qu’un des facteurs permettant de juger de l’attrait financier d’une commune. D’autres dépenses obligatoires comme les primes d’assurance-maladie, mais aussi les allocations familiales ou le calcul de l’imposition de la valeur locative pour les propriétaires doivent être pris en compte. Par ailleurs, les coûts fixes liés au lieu de résidence comme les loyers, les prix de l’immobilier et notamment les déplacements pendulaires sont autant d’aspects décisifs.

La première analyse de l’attrait financier des communes et des cantons suisses comme lieu de résidence a été réalisée en 2006, puis actualisée en 2008 et 2011. Dans la plus récente, nous avons intégré les dépenses engendrées par la garde externe d’enfants, qui peuvent avoir un impact important sur le budget des familles. En outre, les différences entre les régions sont considérables en ce qui concerne les déductions fiscales autorisées et les frais de garde.

Comme dans l’enquête précédente, la vie est la moins chère à Uri pour un ménage moyen. Glaris vient en deuxième position. Grâce au niveau inférieur des frais de logement, de la charge fiscale et d’autres dépenses, les deux cantons présentent le meilleur attrait financier. Arrivent ensuite d’autres cantons à dominante rurale comme Obwald, la Thurgovie et Appenzell-Rhodes Intérieures. Divers cantons positionnés différemment et à caractère rural ou suburbain se classent en milieu de tableau.

Les cantons à forte composante urbaine de Genève et Bâle-Ville, où les frais de logement et prélèvements obligatoires élevés renchérissent la vie, se retrouvent de nouveau en fin de classement. Les cantons de Vaud, Zurich, Bâle-Campagne et Neuchâtel présentent également un attrait financier inférieur à la moyenne. Les agglomérations des cantons de Thurgovie, de Schaffhouse, de Schwytz, de Soleure, de Lucerne et d’Argovie sont particulièrement attrayantes pour les ménages qui souhaitent disposer d’une plus grande surface habitable sans pour autant s’imposer de trop longs trajets domicile-travail. L’agrégation au niveau du canton estompe les différences d’attrait financier entre les lieux de résidence. L’analyse détaillée à l’échelle des communes et des quartiers met en évidence les écarts intracantonaux en termes d’attrait financier.