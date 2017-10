Implenia engrange de nouveaux contrats de construction industrielle

jeudi, 26.10.2017

En Suisse centrale, Implenia réalise deux nouveaux projets pour des clients industriels, représentant un montant global de 45 millions de francs.

Leister SA a chargé Implenia de réaliser un bâtiment d’usine doté de bureaux et d’un parking couvert.

Pour la société V-Zug SA, Implenia construira le Zephyr Hangar Speedy sur le site de l’entreprise à Zoug. Ce hall de deux étages, d’une superficie d’environ 3600 m2, est destiné à l’installation de deux servopresses transfert. Celles-ci seront utilisées pour la production d’une nouvelle ligne d’appareils électroménagers V-Zug.

A travers ce contrat, V-Zug poursuit la politique d’investissement que l’entreprise mène depuis de longues années sur le site de Zoug en vue de garantir le développement et la fabrication d’appareils électroménagers de haute qualité en Suisse. Dans une première phase, Implenia avait été chargée de la conception générale. Elle assumera, dans une deuxième phase, le rôle d’entreprise totale. D’après le planning, Implenia livrera le hangar au client industriel V-Zug au début de l’été 2019.

Un autre site de production sortira de terre à Sarnen OW. Pour la société Leister SA, Implenia construira en qualité d’entreprise totale un bâtiment de production de cinq étages doté de bureaux et d’un parking couvert. Au cours des premières phases, Implenia avait déjà effectué la planification stratégique du projet et en avait assumé la conception générale. Le bâtiment, qui sera réalisé dans le respect du standard Minergie, permettra à Leister SA d’étendre sa production.

Le défi de ce projet réside dans la configuration complexe du terrain à bâtir. Le nouveau bâtiment, d’une superficie d’environ 13 000 m2, sera construit dans le prolongement de celui qui existe déjà. Implenia veillera à ce que l’exploitation puisse se poursuivre sans perturbation pendant la durée du chantier. Les travaux débuteront en décembre 2017 et seront achevés au printemps 2019.

Implenia dispose d’une longue expérience en matière de planification et de réalisation de bâtiments industriels destinés au secteur de la production et à l’industrie alimentaire. Dans ce domaine, les connaissances techniques en construction doivent impérativement aller de pair avec une grande expertise dans la planification de l’exploitation et de la logistique. Assumant la conception générale, Implenia est en mesure de mettre à profit son expérience pour intégrer, avec l’aide de l’équipe de planification, les exigences des utilisateurs dans un ouvrage global opérationnel.