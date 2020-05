Nestlé rejoint plus de 150 sociétés pour réclamer une relance zéro nette après la pandémie

mardi, 19.05.2020

En signant cette déclaration, les entreprises qui la soutiennent réaffirment leurs propres engagements fondés sur la science pour atteindre zéro émissions carbone nettes.

EF



Mark Schneider, CEO et administrateur délégué de Nestlé.

Nestlé rejoint plus de 150 sociétés pour réclamer une relance zéro nette après la pandémie Covid-19.



Nestlé a rejoint aujourd'hui plus de 150 grandes multinationales pour exhorter les gouvernements du monde entier à aligner leurs efforts d'aide économique et de relance post-Covid-19 sur la science climatique la plus avancée.



En signant cette déclaration, les entreprises qui la soutiennent réaffirment leurs propres engagements fondés sur la science pour atteindre zéro émissions carbone nettes. Elles appellent également les gouvernements à donner la priorité à une transition plus rapide et plus juste en passant d'une économie grise vers une économie verte.



Cette déclaration intervient alors que les gouvernements du monde entier travaillent sur des plans d’aide et de relance économique en réponse à la pandémie Covid-19 et qu'ils se préparent à soumettre de nouveaux plans nationaux d’action climatique en vertu de l’Accord de Paris.



L'initiative vise à unir les entreprises et les gouvernements pour une meilleure relance et aider au maximum les populations, la prospérité et la planète.



Les signataires continueront à:

- Démontrer que les meilleures décisions et actions trouvent leur fondement dans la science;

- Investir dans la relance et la résilience pour une transformation systémique et socio-économique;

- Travailler avec les gouvernements et accélérer le mouvement.



«Œuvrons ensemble pour créer un monde plus durable et plus résilient. Nous jouerons notre rôle et sommes engagés à zéro émissions nettes de gaz à effets de serre d'ici 2050», déclare Mark Schneider, CEO et administrateur délégué de Nestlé.



Nestlé accélère ses actions pour lutter contre le changement climatique et s'est engagée à zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050. Les plans pour atteindre cet objectif comprennent la restauration des terres agricoles et des forêts, l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables et la reformulation de produits qui ont une meilleure empreinte environnementale et contribuent à une alimentation plus équilibrée. Nestlé publiera une feuille de route, comprenant des objectifs intermédiaires en ligne avec la vision du 1,5 ° C.



Les voix des entreprises sont réunies par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et ses partenaires de la Business Ambition for 1.5C, le Pacte Mondial des Nations Unies et la coalition We Mean Business.