La start-up vaudoise Anemomind modifie sa trajectoire

mercredi, 27.05.2020

En raison d’un marché de la voile trop fragmenté, la start-up vaudoise Anemomind renonce à son but commercial et ouvre son code source.

MH



Parmi les utilisateurs de la solution Anemomind, on retrouve Alinghi et RealTeam Sailing.(Keystone)

Lancée il y a cinq ans par Julien Pilet, la start-up vaudoise Anemomind abandonne son projet commercial et se lance dans un projet communautaire, en ouvrant son code source. Les navigateurs intéressés peuvent désormais cloner la plateforme web Anemolab sur leur ordinateur. Le microprogramme Anemobox est également disponible sur Github. L’application iOS, Anemomind Connect, suivra bientôt.

Malgré des utilisateurs de références comme Alinghi ou RealTeam Sailing, un soutien de la FIT et une victoire à l'International Create Challenge de l'Idiap, la start-up n'est pas parvenue à améliorer ses ventes et financer de nouveaux projets. En cause, un marché de la voile trop fragmenté, qui rend difficile de proposer un produit touchant assez de monde dans le domaine, justifie son CEO auprès de Startupticker.ch.

L'outil développé par Anemomind permet de recueillir les données brutes des instruments du bateau et indique en temps réel le pourcentage de performance en comparant la vitesse du bateau, la force du vent et sa direction avec l’historique enregistré du voilier. Il fournit ensuite à l'utilisateur des informations en direct sur sa navigation, et distille des conseils pour améliorer les performances du navigateur.

Plus le système enregistre de données, plus il est en mesure de fournir des informations pertinentes. Par exemple, le système calcule les statistiques VMG (stratégie de navigaton Velocity made good) pour fournir aux skippers des vitesses cibles de vent arrière, sans avoir besoin de VPP (Velocity prediction program).