Coronavirus: Airbnb modifie ses conditions de réservation

mercredi, 11.03.2020

En raison de l'épidémie de coronavirus, Airbnb facilite l'annulation des réservations pour éviter que les clients et les hôtes subissent des pertes.

SG



Airbnb va augmenter la visibilité des hôtes qui sont prêts à rembourser les annulations. (Keystone)

Airbnb veut réduire les pertes subies par les hôtes et les clients en raison du coronavirus. La plateforme de location de courte durée propose désormais des "réservations plus flexibles", ce qui permet d'annuler des voyages sans perte.

Airbnb va augmenter la visibilité des hôtes qui sont prêts à rembourser les annulations, qui auraient autrement été payantes. "Les hôtes disposeront de nouveaux outils pour autoriser directement des remboursements supplémentaires via notre plateforme", indique Airbnb. La plateforme annonce également renoncer aux frais d'accueil standard de 3% sur les nouvelles réservations jusqu'au 1er juin.

Pour les réservations effectuées jusqu'au 1er juin 2020, si les clients doivent annuler et n'ont pas droit à un remboursement des frais de service, Airbnb s'engage à rembourser ces frais sous la forme d'un coupon de voyage.

En cas de circonstances graves et imprévues, Airbnb indique également que les réservations peuvent être annulées pour cause de "circonstances atténuantes", notamment en cas de voyage prévu dans une zone gravement touchée par le coronavirus, ce qui permet d'être remboursé à 100%.

Les internautes disposeront également de filtres pour trouver plus facilement les options d'hébergement dont la politique d'annulation est la plus appropriée (Flexible, Modérée ou Stricte), en fonction de leurs besoins et de la propagation du coronavirus.