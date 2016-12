Migros: Globus veut étoffer son offre en ligne

vendredi, 16.12.2016

En proie au tourisme d'achat à l'étranger, Globus veut réagir. Affichant pour l'heure un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, le groupe de grands magasins contrôlé par Migros entend notamment étoffer son offre en ligne et accélérer les délais de livraison.

Globus entend doubler d'ici février le nombre d'articles disponibles à la vente en ligne, à un niveau représentant 80% de l'assortiment.

"Cette année, nous pourrons tout juste maintenir le niveau des ventes à celui de l'an passé", explique Thomas Herbert, le directeur général du groupe zurichois, dans une interview publiée vendredi dans la Schweizer Illustrierte. Toutefois, à la faveur de la réduction des coûts, le bénéfice devrait être supérieur au montant dégagé en 2015.



Globus a cependant réalisé de bonnes affaires durant la période actuelle précédant les fêtes de fin d'année, les ventes dépassant de 3% celles affichées il y a un an. Mais le taux de croissance demeure inférieur aux attentes, alors que la branche du commerce de détail connaît des difficultés face à la concurrence sur Internet et au tourisme d'achat.



Dans ce contexte, Globus entend doubler d'ici février le nombre d'articles disponibles à la vente en ligne, à un niveau représentant 80% de l'assortiment. A plus long terme, ce dernier devrait compter plus de produits que dans les magasins en dur. De 15 millions de francs actuellement, le chiffre d'affaires en ligne doit bondir d'ici 2020 à un minimum de 100 millions.



Dans ses points de vente, le groupe prévoit des aires de détente avec par exemple des restaurants ou des services. Globus entend aussi réduire à 60 minutes la livraison à domicile des articles achetés en magasin. A cet effet, divers partenariats sont à l'étude avec des entreprises du groupe Migros et des partenaires externes. - (awp)