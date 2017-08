Bond du nombre de webcams dans le lieux publics en Suisse

lundi, 14.08.2017

En plus de 15 ans, le nombre de webcams dans les lieux publics en Suisse a été multiplié par 16.

Le Valais est le canton qui en compte le plus. (Keystone)

Depuis le début du siècle, les prises de vues en direct sur Internet de stations de ski, de paysages ou de monuments emblématiques de Suisse continuent de croître à vitesse grand V. Les webcams filmant des lieux publics ont passé d'une cinquantaine en 2001 à environ 3200 aujourd'hui, d'après le site swisswebcams.ch.

En 2011, ce chiffre se montait à un peu plus de 1300, peut-on lire dans le Matin Dimanche. Avec un peu moins de 400 webcams installées essentiellement dans ses stations, le Valais est la région qui en compte le plus. Suivent la Suisse centrale, avec plus de 300 de ces caméras "live", et les Grisons, qui s'approchent toujours plus de ce même palier.

Le Tessin en compte une centaine, tout comme Fribourg et le Jura pris ensemble. Quant à l'Arc lémanique, il est à la traîne: on dénombre actuellement une soixantaine de webcams dans la région vaudoise et une quarantaine à Genève et alentours.

Le site swisswebcams.ch reçoit environ 642'000 visites par mois et fait l'objet de plus de deux millions de requêtes sur les moteurs de recherche sur la même période, selon le portail web. Le site, détenu par la société de loisirs en ligne OPAG Online Promotion basée au Liechtenstein, propose aux internautes de visionner en moyenne tous les jours un réseau de plus de 2200 webcams connectées en Suisse. (awp)