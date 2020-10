En pleine tourmente, Aryzta reporte son assemblée générale

mardi, 20.10.2020

Aryzta reporte son assemblée générale. La nouvelle date choisie sera annoncée "en temps voulu".

Aryzta a publié des résultats annuels en baisse début octobre. (Keystone)

Empêtré dans un gouffre financier, incertain quant à son avenir, le boulanger industriel Aryzta a annoncé mardi le report de son assemblée générale annuelle.

Censée se tenir "plus tard", cette dernière devrait permettre au conseil d'administration "d'avoir plus de temps pour évaluer tout le panel des options stratégiques et financières", selon un communiqué publié par l'entreprise.

Le groupe zurichois invoque par ailleurs la tenue d'une assemblée générale extraordinaire le 16 septembre dernier. La nouvelle date choisie pour l'assemblée générale ordinaire sera annoncée "en temps voulu".

Après la publication de résultats annuels en baisse début octobre, le nouveau président Urs Jordi s'était dit ouvert à "toutes les options stratégiques possibles", y compris la vente en totalité ou en parties du groupe. (awp)