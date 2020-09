Paul Bulcke: «Cette initiative nous rendrait vulnérables à la moindre attaque»

mercredi, 02.09.2020

En ouverture du Swiss Economic Forum, le président de Nestlé a prévenu l’auditoire des dangers que les grandes compagnies et les PME du pays encouraient si les Suisses plébiscitaient l'initiative pour des multinationales responsables le 29 novembre.

Sophie Marenne



A Montreux, Paul Bulcke a affiché son optimisme par rapport à la crise du Covid-19: «Je crois même que notre territoire se relèvera plus fort, et non plus faible. Nous ne réclamons pas un futur en Suisse. Nous y travaillons». (SEF 2020)