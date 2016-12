easyJet veut doubler le nombre de pilotes femmes nouvelles entrantes

vendredi, 16.12.2016

easyJet s'est fixé l'objectif d'atteindre 20% de femmes cadettes nouvelles entrantes en 2020. Sur la base du plan de recrutement actuel, easyJet recruterait ainsi 50 femmes pilotes par an environ.

La compagnie aérienne a baptisé l'un de ses appareils du nom d'Amy Johnson, afin de rendre hommage à l’aviatrice pionnière anglaise, et s'est fixé l'objectif de 20% de pilotes cadettes pour 2020.

Au niveau mondial, seuls 3% des pilotes de vols commerciaux sont des femmes et, parmi elles, seules 450 ont atteint le grade de commandant de bord. Un Airbus A380 pourrait ainsi contenir l’ensemble des femmes commandants de bord, selon un communiqué d'easyJet.

Fin septembre 2015, les femmes représentaient 6% des nouveaux pilotes chez easyJet et 5% de la communauté des pilotes easyJet au total. La compagnie aérienne compte aujourd'hui 164 femmes pilotes, dont 62 sont commandants de bords, soit environ 14 % du total mondial.

En octobre 2015, easyJet a lancé son Initiative « Amy Jonhson Flying », avec pour objectif de doubler le nombre de recrutements de femmes pilotes d'ici deux ans et atteindre ainsi 12%.

Cette initiative a rencontré un franc succès, avec plus de 600 candidatures, ce qui a permis à easyJet d'atteindre son objectif de 12% en un an, en recrutant 33 nouveaux pilotes femme selon le communiqués. Ces dernières ont d'ores et déjà commencé à voler avec easyJet ou suivent une formation afin d'être opérationnelles dans les semaines à venir.

Le programme inclut un processus de sélection rigoureux, une formation théorique, une formation initiale au pilotage, un entrainement sur simulateur ainsi qu'une formation spécifique au pilotage de la flotte Airbus de la famille A320 d'easyJet. Lorsqu'ils rejoignent la compagnie, les nouveaux pilotes bénéficient d'un accompagnement de la part des commandants de bord les plus chevronnés et volent de nombreuses heures à leurs côtés. Tous les pilotes easyJet effectuent également des vols de contrôle et bénéficient de formations tout au long de leur carrière ; celles-ci peuvent, par exemple, être spécialisées dans le commandement, pour les pilotes qui ont l'expérience requise pour passer au grade de commandant de bord.

Carolyn McCall, directrice générale d'easyJet, a annoncé qu'un appareil avait par ailleurs été baptisé du nom de la célèbre aviatrice Amy Johnson, afin de marquer l'étape franchie par l'entreprise en matière de recrutement. L'avion volera sur l'ensemble du réseau easyJet afin de faire connaître l'initiative.