Idorsia: changement dans l'accord de licence avec Neurocrine Biosciences

vendredi, 10.01.2020

En modifiant l'accord de licence du produit ACT-709478 passé avec Neurocrine Biosciences, le laboratoire bâlois Idorsia pourra encaisser un prépaiement de 45 millions de dollars.

Le laboratoire bâlois pourrait recevoir des paiements allant jusqu'à 365 millions de dollars en cas de développement réussi du produit.(Keystone)

Le laboratoire bâlois Idorsia et l'entreprise biopharmaceutique Neurocrine Biosciences ont modifié les termes de leur accord de licence lié au produit ACT-709478, développé par le premier nommé. Ce changement permettra à Idorsia d'encaisser un prépaiement de 45 millions de dollars, son partenaire américain ayant décidé d'utiliser son option de licence exclusive.



L'accord prévoit par ailleurs que le laboratoire bâlois pourrait recevoir des paiements allant jusqu'à 365 millions de dollars en cas de développement réussi du produit et de l'obtention des autorisations nécessaires (IND) auprès des autorités sanitaires américaines.



En outre, Idorsia pourrait obtenir des redevances liées aux ventes.

Idorsia et Neurocrine Biosciences ont signé initialement un accord en 2019 concernant le produit en phase clinique ACT-709478, utilisé dans le traitement de rares cas d'épilepsie pédiatrique.



L'option comprend aussi une collaboration dans la recherche de bloqueurs de calcium de type T.



En 2019, Neurocrine Biosciences avait déjà réalisé un paiement initial de 5 millions de dollar pour les droits d'option.(awp)