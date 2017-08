L'euro se stabilise face au dollar

mercredi, 26.07.2017

En matinée, l'euro valait 1,1641 dollar contre 1,1645 dollar mardi soir.

Après avoir battu un nouveau record en près de deux ans la veille, l'euro se stabilisait mercredi face au dollar, sur un marché attentiste avant l'annonce de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux prévue en fin de journée.

La monnaie européenne baissait légèrement face à la devise nippone, à 130,23 yens pour un euro contre 130,34 la veille.

Le billet vert se stabilisait face à la devise japonaise, à 111,87 yens pour un dollar contre 111,92 yens lundi.

Mardi, en début d'échanges américains, l'euro était monté à un nouveau sommet depuis août 2015, grimpant à 1,1712 dollar avant d'effacer une partie de ses gains.

"On s'est heurté à des niveaux de résistance technique", avait estimé Erik Nelson de Wells Fargo.

Plus généralement, "le marché est attentiste avant la décision de la Fed" prévue mercredi à 18H00 GMT, avait-t-il continué.

Tous les yeux sont ainsi tournés vers la banque centrale américaine, qui a déjà procédé à deux relèvements des taux cette année, mais les acteurs de marché estiment très largement qu'à l'issue de cette réunion, elle devrait les laisser inchangés cette fois-ci.

Les investisseurs espèrent néanmoins des indices sur le moment où la Fed réduira les volume de son portefeuille d'actifs, accumulés au plus fort de la crise financière et qui représentent 4.500 milliards de dollars de bons du Trésor et titres hypothécaires.

"Les gens commencent à s'interroger sur leurs réinvestissements (...) et cela pousse les rendements à la hausse", a expliqué Kazuki Yahagi, de Sumitomo Mitsui Trust Bank, auprès de Bloomberg News.

Selon les analystes, la Fed pourrait commencer à réduire sa détention de titres en septembre.

Du côté de la monnaie européenne, l'optimisme des investisseurs vis-à-vis de la zone euro a été alimenté mardi par des éléments encourageants: en premier lieu la nouvelle amélioration en juillet du moral des entrepreneurs allemands, qui a atteint un nouveau record à 116 points, alors que les analystes s'attendaient à un tassement, ainsi que le retour couronné de succès de la Grèce sur le marché obligataire.

Depuis plusieurs mois, l'euro bénéficie d'une amélioration de l'économie de la zone euro qui pousse la Banque centrale européenne (BCE) à se montrer plus optimiste quant à ses perspectives, laissant entrevoir le début prochain de la diminution de son propre programme de rachats d'actifs.

Pour éviter la surchauffe économique, qui n'est toutefois pas encore à l'ordre du jour en Europe, les banques centrales ont tendance à resserrer leur politique monétaire, ce qui rend une monnaie plus rémunératrice pour les cambistes et donc plus attractive.

Concernant la livre, les acteurs de marché surveilleront mercredi la publication de la première estimation du PIB britannique pour le deuxième trimestre.

Vers 06H00 GMT, la monnaie britannique se stabilisait face à l'euro, à 0,8937 pence pour un euro, et face au dollar, à 1,3026 dollar pour une livre.

La monnaie suisse restait aussi stable face à l'euro, à 1,1092 franc pour un euro, comme face au dollar, à 0,9528 franc pour un dollar.

La devise chinoise baissait légèrement face au billet vert, à 6,7553 yuans pour un dollar contre 6,7510 yuans pour un dollar à 15H30 GMT mardi.(awp)