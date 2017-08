L'euro s'installe à des sommets face au dollar

jeudi, 27.07.2017

En matinée, l'euro est même monté à 1,1777 dollar, son niveau le plus élevé depuis début janvier 2015.

En matinée, l'euro est même monté à 1,1777 dollar, son niveau le plus élevé depuis début janvier 2015.

L'euro s'installait jeudi à des sommets en deux ans et demi face à un dollar souffrant de commentaires prudents de la Réserve fédérale américaine (Fed) renforçant les doutes sur la capacité de l'institution à relever de nouveau ses taux cette année.

Vers 09H10 GMT (11H10 HEC), l'euro valait 1,1728 dollar contre 1,1735 dollar mercredi vers 21H00 GMT. L'euro est même monté vers 03H35 GMT à 1,1777 dollar, son niveau le plus élevé depuis début janvier 2015.

La monnaie européenne se stabilisait face à la devise nippone, à 130,45 yens pour un euro contre 130,47 yens la veille.

Le billet vert aussi se stabilisait face à la devise japonaise, à 111,23 yens pour un dollar contre 111,18 yens lundi.

"La réunion de juillet de la Réserve fédérale a été une grosse déception" pour les investisseurs qui comptent sur une hausse du dollar, a résumé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group.

La Fed a comme attendu maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi mais elle a également pris acte du fait que l'inflation se situe "en dessous de 2%", et dit qu'elle va surveiller son évolution de près.

Les commentaires de la Fed sur l'inflation ont ainsi "volé la vedette" à d'autres propos plus encourageants de la banque centrale sur le fait qu'elle prévoit de réduire "assez vite" le volume des actifs à son bilan accumulés pour soutenir la reprise, a observé Mme Ozkardeskaya.

Lors de sa précédente réunion en juin, la banque centrale avait seulement indiqué que ce processus de dégonflement de son bilan - qui correspond à un resserrement de la politique monétaire - interviendrait "dans l'année".

La perspective d'une diminution du soutien monétaire de la Fed devrait normalement donner un coup de pouce au dollar. Les rachats d'actifs s'apparentent à des injections de liquidités dans le système financier américain qui tendent ainsi à diluer la valeur du billet vert.

Mais pour les analystes de FxPro, la réduction du bilan de la Fed "va provoquer un resserrement des conditions financières et devrait ainsi faire diminuer le besoin d'une hausse des taux d'intérêt".

Et tout report d'une hausse de taux attendue, alors que la Fed les a déjà relevés deux fois cette année et qu'une troisième hausse était jusqu'à présent prévue d'ici la fin de l'année, tend à peser sur le dollar.

Le dollar s'était déjà nettement affaibli ces dernières semaines face à la plupart des monnaies, perdant toute l'avance qu'il avait accumulée après l'élection de Donald Trump en novembre 2016.

En effet, en plus d'un regain de prudence des cambistes vis-à-vis des perspectives des taux, le billet vert souffre d'inquiétudes politiques alors que l'administration Trump enchaîne les scandales et que ne parvient pas à mettre en place certains des promesses de campagne phares de Donald Trump, dont l'abrogation de la loi sur le système de santé, ou Obamacare, et son remplacement.

Vers 09H10 GMT, la monnaie britannique montait face à l'euro, à 0,8924 pence pour un euro, et face au dollar, à 1,3140 dollar pour une livre, grimpant même vers 03H35 GMT à 1,3158 dollar, son niveau le plus fort depuis mi-septembre 2016.

La monnaie suisse baissait face à l'euro, à 1,1217 franc pour un euro, son niveau le plus faible depuis le 15 janvier 2015, date de l'annonce surprise par la Banque centrale suisse (BNS) de la fin de l'arrimage du franc à l'euro. La devise suisse baissait aussi face au dollar, à 0,9538 franc pour un dollar.

La devise chinoise grimpait fortement face au billet vert, à 6,7362 yuans pour un dollar - évoluant à des niveaux plus vus depuis mi-octobre dernier - contre 6,7540 yuans mercredi à 15H30 GMT.

L'once d'or valait 1.262,88 dollars, contre 1.248,10 dollars mercredi soir. Profitant également de la faiblesse du billet vert, le cours de l'once de métal jaune est monté jeudi vers 03H35 GMT à 1.265,21 dollars, son niveau le plus élevé depuis mi-juin.(awp)